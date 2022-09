Palermo, 400 atleti in gara ai Mondiali windsurfer nelle acque di Mondello

Saranno circa 400 gli atleti che si sfideranno dal 5 al 9 ottobre a Palermo, nel Golfo di Mondello, per il Mondiale windsurfer, in rappresentanza di 24 nazioni. A organizzare la manifestazione, il club Albaria, insieme al Roggero di Lauria, il Clubino del Mare e la società Mondello Italo-Belga.

L’elenco dei partecipanti è ancora in aggiornamento per via delle wild card che saranno assegnate in questi giorni e che saranno ufficializzate lunedì, ma è certa la partecipazione di Chris Sieber, medaglia d’oro nel 2000 ai Giochi di Sidney, Stephan Van den Berg, oro ai Giochi di Los Angeles nel 1984 e settimo a Barcellona nel 1992 e Tim Gourlay vincitore a Torbole tra i leggeri all’ultimo Mondiale del 2019.

Quella edizione fu l’ultima a disputarsi prima di quella al via a Mondello il 5 ottobre. La manifestazione è stata anticipata di un anno in accordo con la Federvela internazionale e con gli australiani di Perth dove si sarebbe dovuta tenere l’edizione 2022, giocoforza posticipata al 2023, a causa della chiusura dei confini australiani dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Il programma prevede 4 giorni di regate tra course-race, slalom, il freestyle e la long distance di domenica che chiuderà le gare con la regata alla volta di Isola delle Femmine e ritorno verso la spiaggia di Mondello.

Fra gli atleti di casa ci saranno giovani e vecchie glorie del surf dall’olimpico Riccardo Giordano ai più giovani Antonino Cangemi, Paco Cottone, Adriano La Monica, fresco del titolo di campione Italiano U-19, Marco e Massimiliano Casagrande, e Alessandro Alberti, neo campione italiano.

