Tennis, a Palermo i Campionati italiani under 15: tre i siciliani in gara

Stamattina (lunedì 29 agosto) a partire dalle 10 scattano le gare del tabellone principale dei Campionati Italiani under 15 maschili (singolare e doppio) by Italgas di scena sui campi del Ct Palermo di viale del Fante fino a domenica 4 settembre. Dal 5 all’11 settembre invece sarà la volta del Trofeo Antonino Mercadante prova del circuito giovanile ITF grado 3.

Nello scorso weekend si sono svolti gli incontri delle qualificazioni che hanno promosso nel main draw 8 giocatori, tra i quali Carmelo Gasparo di Capo d’Orlando, giocatore del Ct Palermo. Ammessi di diritto nel tabellone principale il messinese del Ct Vela Giorgio Ragno e il beniamino di casa Riccardo Surano, campione siciliano della categoria.

La prima testa di serie dei Campionati Italiani under 15 by Italgas è il romano Andrea De Marchi, classificato 2.4 reduce dal successo al torneo Itf junior di Livorno. Segue a ruota il marchigiano Matteo Sciahbasi. Terza e quarta testa rispettivamente l’abruzzese Alessandro Mondazzi e il pugliese Pierluigi Basile. Nella giornata odierna giocheranno Carmelo Gasparo (secondo match dalle 10) e Giorgio Ragno non prima delle 13. Dodici in totale gli incontri di singolare previsti per oggi. Sono 55 i giocatori in gara nel singolare. Nove di essi hanno il bye al primo turno. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri.

