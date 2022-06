Palermo, il Telimar qualificato ancora in Len Euro Cup

«Per il secondo anno consecutivo giocheremo in Len Euro Cup, una prestigiosa Coppa Europea di cui siamo Vice-Campioni in carica. Credo nessuno, sino a qualche anno fa, avrebbe mai potuto immaginare il Telimar e la città di Palermo così in alto, cosa di cui siamo, a ragione, veramente orgogliosi». Lo ha detto il presidente del Telimar Marcello Giliberti a proposito dell’ufficialità della qualificazione anche per la stagione sportiva 2022/2023 alla Len Euro Cup.

I palermitani avevano perso lo spareggio con l’Ortigia che metteva in palio l’ultimo posto utile per la qualificazione alla seconda coppa europea per importanza dopo la Champions League, ma la Len ha diramato un nuovo regolamento per l’accesso alle competizioni europee che prevede per l’Italia l’accesso di tre squadre in Champions League e di tre squadre in Len Euro Cup. Il sesto posto in campionato per il Telimar vale quindi la qualificazione per il secondo anno consecutivo alla Len Euro Cup, competizione che ha visto i palermitani arrendersi al Sabadell solamente in finale al ritorno della doppia sfida, a Barcellona, dopo avere vinto l’andata a Palermo.

© Riproduzione riservata