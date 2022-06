Porte girevoli al Telimar Palermo: esce Nicosia, entra Jurisic

Il Telimar Palermo, in attesa soltanto della conferma ufficiale della partecipazione a una Coppa Europea anche per la prossima stagione, continua a guardare avanti e prosegue la campagna acquisti per consolidare lo standard di risultati degli ultimi due anni, potenziando la squadra a disposizione di Gu Baldineti. Dopo aver salutato Gianmarco Nicosia, il club dell’Addaura dà il benvenuto al portiere italo-croato Egon Jurisic, terzo acquisto, che va ad aggiungersi al forte nazionale americano Johnny Hooper e al polivalente italo-ungherese Alex Giorgetti.

Jurisic, classe 1988, ha esordito con il Primorje Rijeka, con cui ha conquistato il titolo di vicecampione croato e il secondo posto in Coppa di Croazia, oltre ad aver giocato sia in LEN Euro Cup che in Champions League, arrivando ai quarti di finale. Trasferitosi in Italia, ha prima giocato nella Pallanuoto Trieste, facendosi notare dal ct Sandro Campagna, che lo ha convocato con il Settebello. Ultimi anni passati a Catania, tra Muri Antichi e Nuoto Catania, con una contemporanea esperienza nel Esporte Club Pinheiros, che gli ha permesso di vincere sia lo scudetto, per due volte, che la Coppa di Brasile, per ben tre volte.

