Termini Imerese, 15enne vice campionessa europea di Lotta categoria under 17

Una 15enne di Termini Imerese si impone nella Lotta. Fabiana Rinella, nelle ultime settimane ha ottenuto tre successi prestigiosi. Ha vinto i campionati italiani di lotta stile libero under 17, categoria 50 kg. Dopo qualche giorno il titolo nazionale under 20 e infine, con il body azzurro, a Bucarest, ha conquistato la medaglia d'argento all'europeo under 17.

È predestinata Fabiana Rinella che difende i colori del gruppo sportivo Fiamme Oro sezione di Termini Imerese. Tenace, determinata e anche fornita di buona volontà riesce a superare anche avversarie di età maggiore.

Figlia d'arte Fabiana, il padre Salvatore è anche il suo allenatore, già campione italiano. Salvatore Rinella ha partecipato con la maglia azzurra alle Olimpiadi di Atene. "Sono contenta di questi risultati ottenuti, spero di migliorarmi sempre di più" dice la giovanissima lottatrice.

© Riproduzione riservata