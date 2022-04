Palermo, trofeo Endas 2022: 70 cestiste a canestro in memoria di Ely e Cloe

Giovani atlete a canestro ricordando Elisa Trevisano e Claudia Riva, le due cestiste simbolo della pallacanestro palermitana scomparse prematuramente rispettivamente nel 2021 e nel 2016. Nel segno della memoria e dell’amore per la palla a spicchi è andato in scena oggi al Pala Don Bosco di Palermo, il I torneo di basket femminile Endas 2022 Ely e Cloe.

A sfidarsi una settantina di giovani cestiste di diverse società. Con la guida di Tiziana Cilluffo, dirigente dell’Asd Stella Basket, che ha organizzato il torneo con Endas Sicilia, sono state composte sei squadre, mischiando le atlete a prescindere dalle società di appartenenza. Sul parquet dell’impianto di via Evangelista di Blasi, si è imposta la squadra bianca. Ma come accade da sempre a ogni evento Endas, al di là della competizione, a trionfare sono stati ancora una volta i veri valori dello sport, come dimostrano gli applausi per tutte le atlete partecipanti arrivati dagli spalti del palazzetto.

«È stato un privilegio intestare questa manifestazione a due indimenticate atlete della pallacanestro femminile palermitana. Questa è soltanto la prima di tante edizioni di questo memorial. Le atlete in campo hanno reso onore a questo sport spesso considerato ingiustamente minore, la pallacanestro merita più attenzione nella nostra Palermo», dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

