CRUILLAS

Palermo, lo sport cancella i teppisti: trionfo dei judoka Fisdir/Endas nella scuola assaltata

Gli atleti si sono sfidati per la prima tappa del campionato regionale in vista della fase nazionale che si terrà a Roma il 24 aprile. Festa nell’impianto di via Mendelssohn dell’istituto comprensivo dove pochi giorni fa, in un plesso a poche centinaia di metri, era stata danneggiata una palestra