Sicilia protagonosta ai Tricolori cadetti di karate, medaglia d'oro per Burrosi e Bartolo

Sicilia tra le protagoniste dei Campionati Italiani Cadetti di karate che si sono disputati nello scorso weekend al Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia. Oltre 650 i giovani karateka iscritti suddivisi tra kata e kumite maschile e femminile che si sono sfidati per conquistare il titolo nazionale classe cadetti. Le gare hanno visto il via venerdì con il kata maschile e femminile, con eliminatorie e il blocco finali. Sabato e domenica è stato il turno del kumite.

Samuele Burrosi della International Paladanze di Bagheria ha vinto la medaglia d'oro nel karate, categoria Cadetti, 78 kg. Il 15enne ha preceduto Niccolò Branchi della Shizoku Karate Avellino e Gabriele Portesi della Asd Karate Nakayama. "Siamo soddisfatti - ha detto Alessandro Napoli, presidente della International Paladanze - . Samuele è un ragazzo che in poco tempo è riuscito ad emergere in questa categoria, molto educato e disciplinato. Si allena 3-4 ore al giorno e merita questo successo. Speriamo che questo risultato lo porti in alto".

In campo femminile, nella categoria 32-47 kg, primo posto per Cassandra Bartolo della Asd Master Capo Passero davanti a Benedetta Bellincampi della Domar Sporting Club ed Emilia Filipek della Ssd Avengers Team Karate.

Queste le altre medaglie conquistate dai siciliani. Titolo di vicecampione italiano nei kg. 52 per Simone Drago (Asd Accademia Karate Esposito); medaglia di bronzo nei kg. 61 per Carlotta Bartolo (Asd Master Capo Passero). Ad un passo dal podio (classificati al quinto posto) Miriam Fabia Barone, Gianluigi Pisa, Filippo Daidone e Alfio Russo. Nella "top ten" (classificati al settimo posto) Jennifer Agrati, Elisa Polizzi, Fabrizio Spampinato, Manuel Basile e Simone Di Guardo.

"Sono molto soddisfatto, era la prima gara a punteggio - ha detto il presidente del settore Karate della Fijlkam Sicilia, Giovanni Mallia - ed era importante partire con il piede giusto. Sono arrivate 4 medaglie e tanti risultati nella top ten di ogni categoria. Il prossimo appuntamento a Melilli per la fase regionale di qualficazione al campionato juniores. Subito dopo a Palermo il Campionato regionale esordienti". Si chiude l'edizione 2022 dei Campionati Italiani Cadetti con molti giovani atleti darsi battaglia per conquistare il titolo italiano e alcuni dei futuri campioni del karate italiano.

