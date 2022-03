Telimar Palermo, sfuma la Coppa europea: al ritorno il Sabadell vince con 6 gol di scarto

Alla Bombonera» Finetwork Aquatics di Can Llong in Spagna l’Astralpool Club Natació Sabadell batte il Telimar Palermo 11-5 e vince la Len Euro Cup.

Svanisce all’ultimo atto il sogno di alzare il primo trofeo europeo della sua storia per il circolo palermitano che non è riuscito a fare fruttare i due gol di vantaggio della finale d’andata vinta a Palermo per 9-7. La squadra di Gu Baldineti ha risentito del clima creato dai tifosi di casa, che non hanno smesso un secondo di incitare i propri beniamini contribuendo a rendere la vita difficile ai giocatori avversari.

Nei primi due tempi il Telimar in acqua è stato come pietrificato, arrivando al riposo lungo sul 4-0 per i padroni di casa. Poi Basic e Irving hanno provato a lanciare la riscossa, ma nonostante un momento di sbandamento per il Sabadell con il Telimar che si è portato e -2 e quindi alla parità in termini di gol complessivi fra le due partite, la sfida è tornata sui binari iniziali con i padroni di casa sempre avanti fino a dilagare nelle battute finali e vincere 11-5.

In evidenza per il Sabadell Bernat Sanahuja e Konstantin Averka, autori di una tripletta a testa. In gol per il Telimar Max Irving, autore di una tripletta con due rigori, e Andrja Basic autore di una doppietta.

© Riproduzione riservata