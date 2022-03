Pallanuoto, il Telimar Palermo lotta ma la Pro Recco è troppo forte

Sconfitta casalinga per 13-8 ai danni del Telimar che alla piscina comunale di Palermo, nella poule scudetto, si arrende allo strapotere della Pro Recco. Sempre avanti i liguri che hanno controllato la partita per tutte e quattro le frazioni di gioco.

Il Telimar ha provato a rimanere in partita, ma ci è riuscito solamente nel primo tempo e per metà del secondo, ribattendo colpo su colpo alle reti della Pro Recco. Dopo il pareggio per 4-4 di Francesco Lo Cascio i liguri hanno preso il largo chiudendo il secondo tempo sul 7-4, il terzo sul 5-9 e la partita con il definitivo 13-8. In evidenza per il Telimar il solito Max Irving autore di tre reti, in gol anche Mario Del Basso, Davide Occhione, Luca Marziali e il capitano Francesco Lo Cascio autore di una doppietta. Per la Pro Recco una doppietta a testa per Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Pietro Figlioli, Aaron Younger e Matteo Aicardi, un gol a testa per Ben Hallock e Gonzalo Echenique.

