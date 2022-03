Coppa Italia, Telimar Palermo battuto dal Savona nella finale per il terzo posto

Sconfitta di misura per il Telimar nella finale per il terzo e quarto posto della Coppa Italia di pallanuoto. La squadra allenata da Gu Baldineti, dopo l’eliminazione in semifinale di ieri ad opera dei campioni d’Italia del Brescia, non sono riusciti a riscattarsi perdendo per 10-9 contro la RN Savona. Partita equilibrata con i liguri che però dopo il primo tempo chiuso sul 2-2 sono riusciti a mettere in vasca qualcosa in più dei palermitani sia nel secondo che nel terzo periodo chiusi entrambi avanti di una rete nel risultato parziale.

Al Telimar poi non riesce il tentativo di rimonta nell’ultima frazione di gioco nonostante le buone prove di Basic, autore di tre reti, Irving, che ha firmato una doppietta come Marziali, e Vlahovic e Occhione autori di un gol a testa. Per Savona decisiva la prova del collettivo impreziosita dalle reti di Fondelli, Bruni, Molina Rios e Rizzo, autori di una doppietta a testa, e dai gol di Campopiano e Iocchi Gratta.

