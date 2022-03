Coppa Italia, il Telimar Palermo si ferma in semifinale: il Brescia vince 11-4

Si ferma in semifinale il cammino del Telimar in Coppa Italia di pallanuoto. I palermitani sono stati sconfitti dai campioni d’Italia dell’AN Brescia per 11-4. La squadra di Gu Baldineti ha pagato la fatica del quarto di finale di ieri sera vinto solamente ai rigori contro il Genova Iren Quinto.

Partita senza storia quella disputata a Genova alla piscina Albaro con la squadra bresciana che va avanti fino al 7-0, poi la reazione d’orgoglio dei palermitani che riescono ad andare a segno tre volte, senza però impensierire gli avversari capaci di segnare ancora fino al definitivo 11-4 a pochi secondi dalla fine. Nell’altra semifinale la Pro Recco ha superato la RN Savona 11-7. Domani (13 marzo( alle 16,15 la finalissima fra AN Brescia e Pro Recco che si affronteranno per la decima volta consecutiva nell’ultimo atto della Coppa Italia.

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti: «Il Brescia ha sfoderato una grande prestazione, noi probabilmente la peggiore di questa nostra straordinaria stagione. Questo risultato così netto ci sta, quindi, tutto. Siamo, comunque, anche quest'anno fra le prime quattro d'Italia. Domani giocheremo la finale per il terzo e quarto posto contro il fortissimo Savona, sul quale oggi il Recco ha avuto la meglio solo nel quarto tempo. Speriamo di riuscire a ricaricarci sia mentalmente che fisicamente per onorare la vasca contro i fortissimi savonesi».

