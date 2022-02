Tennis, Cecchinato nelle qualificazioni dell’Argentina Open

Marco Cecchinato sarà al via nelle qualificazioni nell’“Argentina Open“, torneo Atp 250 con 686.700 dollari di montepremi che si disputa sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la “Cattedrale del tennis argentino”), seconda tappa del “Golden Swing” in America Latina. Il 29enne palermitano, n.98 Atp e primo favorito delle qualificazioni, vincitore di questo torneo nel 2019, affronta al primo turno il kazako Dmitry Popko, n.180 Atp, pure lui entrato come “alternate“: non ci sono precedenti tra i due giocatori.

© Riproduzione riservata