Torna la maratona di Palermo, possibili disagi alla viabilità: le strade chiuse e i percorsi

Tutto pronto per 26esima edizione della maratona internazionale di Palermo, in scena domani. Saranno quasi 1.300 gli atleti al via che si daranno battaglia fra maratona e mezza maratona. Partenza e arrivo saranno in via Libertà all’altezza di piazza Croci. Il via sarà dato alle 8,30, in anticipo rispetto al solito per liberare parte del percorso dopo il passaggio degli atleti e non pesare troppo sul traffico.

Saranno però inevitabili le ripercussioni sulla circolazione visto che dopo la partenza gli atleti andranno in direzione Mondello percorrendo tutta via Libertà, entrando in Favorita, raggiungendo Piazza Valdesi e percorrendo un tratto di lungomare prima di rientrare in direzione del centro storico passando dalla Palazzina Cinese. In città saranno interessate dal passaggio dei corridori oltre tutta via Libertà anche vi Ruggero Settimo, via Maqueda, Piazza Villena corso Vittorio Emanuele fino a piazza indipendenza e Via Roma.

Le strade interessate

Via Libertà sarà chiusa dalla Statua al Politeama dalle 6.30 alle 15.30, stop alle auto anche in piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Granatiere, viale Diana (tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni), viale della Favorita, viale Margherita di Savoia, viale delle Palme, via Principessa Giovanna (tra viale delle Palme e viale Regina Elena), via Regina Elena (tra viale Principessa Giovanna e piazza Valdesi), piazza Valdesi, viale Ercole, piazza dei Quartieri, viale Niscemi e via Case Rocca. Questo per quanto riguarda il centro. Spostandosi verso il centro chiuse al traffico piazza Ruggero Settimo, via Pietro Valdo Panascia (fra il teatro Politeama e la chiesa valdese), via Turati, via Daita e via Ruggero Settimo. Niente auto in via Maqueda, Quattro Canti, corso Vittorio Emanuele, piazza del Parlamento, piazza Vittoria.

Divieti di sosta lungo le strade del percorso, ma in vigore già da sabato alle 14. Inoltre dalle 8 alle 13 di domenica sarà istituito il senso unico da piazza Vittorio Veneto verso via Sicilia e tra via Sicilia e viale Campania. E poi chi arriva in auto da via Imperatore Federico dovrà svoltare a sinistra verso via Sampolo e chi percorre viale del Fante in direzione stadio dovrà svoltare a sinistra per via Cassarà. Limitazioni anche nella zona dell'Addaura.

