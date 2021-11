Al via il torneo unico, la Stella Basket Palermo nel girone B. Il Verga riparte da quello C

Scatta nel prossimo fine settimana il campionato di basket femminile, serie B e serie C. Quest'anno, in Sicilia, si giocherà un torneo unico. Alla prima chiusura delle iscrizioni sarebbero dovute esserci nove formazioni in Serie B, numero insufficiente per varare il girone unico (ne servivano 10) ed inoltre, alla riapertura delle iscrizioni, sono arrivate le defezioni di Cus Catania e Priolo. Si è così reso necessario inserire in un unico campionato le società con il titolo di B e quelle con il titolo di C, pur dividendole in due gironi. In questa maniera, la Fip Sicilia è riuscita comunque a mantenere la possibilità di avere accesso agli spareggi per la Serie A2.

Nel girone B, giocheranno I Have a Team Ragusa, Stella Basket Palermo, San Matteo Messina, Giuseppe Rescifina Messina, Team Rainbow Viagrande, Unime Messina, Katane Basket, mentre nel girone C, saranno al via Virtus Trapani, PGS Sales Catania, Ad Maiora Ragusa, Basket Cefalù e Verga Palermo.

Sarà soltanto la Stella Basket Palermo a disputare il girone B, composto dalle società che si erano iscritte in serie B. Nel girone C, due squadre palermitane: Verga Palermo che, dopo i fasti di qualche anno fa, si trova a dover ripartire dalla categoria minore e il Basket Cefalù.

Domenica 13 novembre, il debutto. Nel girone B: I Have a Team Ragusa ospita il Katane Basket Asd al PalaMinardi alle 19,30, il San Matteo Messina attende, alle 16, le palermitane della Stella Basket Palermo. Il Team Rainbow Viagrande gioca in casa contro l'Asd Giuseppe Rescifina Messina alle 18,30. La Stella Basket Palermo giocherà la prima partita in casa soltanto il 4 dicembre quando ospiterà al palaMangano alle 16 l'Unime Messina. Le ragazze palermitane, infatti, il 20 osserveranno un turno di riposo e il 28 saranno impegnate ancora una volta in trasferta contro il Rainbow Viagrande alle 18,30.

Nel girone C: il Basket Cefalù ospita l'Asd Pgs Sales alle 19 e la Polisportiva Virtus Trapani attende l'Asd Maiora alle 18. Risposano le altre squadre. Il debutto per il Verga Palermo sarà il 28 novembre alle 12 al PalaMangano contro il Basket Cefalù.

