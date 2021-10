Tennis, il Ct Palermo più forte anche della pioggia: battuto il Match Ball Firenze. Perde il Tc2

Una vittoria e una sconfitta per le uniche due squadre siciliane impegnate oggi nel campionato maschile di serie A2 di tennis. Partita combattuta quella del Ct Palermo che in viale del Fante si impone soltanto dopo i doppi sul Match Ball Firenze 4-2 e continua la striscia vincente. Sono cinque le sfide vinte in altrettanti partite fin qui giocate. Gomez Harrera Carlos (Ct Palermo) deve arrendersi 4-6, 6-7, 5-7 a Nikolas Villar Sanchez-Izquierdo in poco più di due ore. Il primo punto per i palermitani viene conquistato da Pietro Marino che batte Filippo Borella 6-4, 6-1. Match Ball Firenze torna in vantaggio con Viktor Galovic che sconfigge Omar Giacalone 6-4, 6-4 ma subito dopo Gabriele Piraino riporta in parità la sfida battendo Andrea Meduri 6-2, 6-2. Poi la scena viene conquistata dalla pioggia che fa sospendere i due doppi, giocati sul campo indoor del Tc2. Gabriele Piraino e Pietro Marino (Ct Palermo) battono Viktor Galovic e a Nikolas Villar Sanchez-Izquierdo 3-6, 7-5, 10-4 e Omar Giacalone e Carlos Gomez Herrera hanno la meglio su Filippo Borella e Andrea Meduri 6-0, 6-2.

Ancora una sconfitta, invece, per il Tc2 Palermo che deve arrendersi fuori casa contro il Tc Baratoff, perdendo tutti gli incontri tranne uno. Nel primo match Edgardo Zanetti (Palermo) è battuto da Federico Ruggeri per 2-6, 0-6. Netta sconfitta anche per Davide Castorino (Palermo) battuto da Francesco Maestrelli 1-6, 2-6 in un'ora e 6 minuti. Bastano invece 41 minuti a Giacomo Giunta per uscire vincitore nel match contro Giorgio Pistoia (Palermo) 6-0, 6-1. La quarta sconfitta arriva da Antonio Campo (Palermo) costretto a cedere 2-6, 4-6 a Riccardo Balzerani. Palermitani perdenti anche nel doppio: Edgardo Zanetti e Davide Castorino perdono da Giacomo Giunta e Federico Ruggeri 0-1, ritiro. Il punto della bandiera viene conquistato, invece, dagli altri doppisti: Antonio Campo e Giorgio Pistoia battono 2-6, 6-3, 10-6 Giovanni Femia e Alessandro Cambrini.

Non si è giocata, a causa del maltempo, Tc Siracusa e Canottieri Padova. EP MEDIA

