Tennis, seconda sconfitta consecutiva per le ragazze del Ct Palermo

Battuta d'arresto nella quarta giornata del campionato di tennis di serie A2 femminile per il Ct Palermo, la seconda sconfitta consecutiva in questa stagione. Le ragazze allenate da Chimirri vengono battute, in viale del Fante, dal Tennis Beinasco 1-3.

Federica Bilardo ha perso il primo singolare contro Martina Colmegna per 5-7, 3-6 e a seguire Giorgia Pedone si è dovuta arrendere a Michele Zmau per 4-6, 1-6. Il punto per il Ct Palermo è opera di Virginia Ferrara che ha battuto Sofia Caldera 7-5, 6-3. Combattuto l'ultimo match della giornata che vede, però, sempre vincere le piemontesi. Federica Bilardo e Giorgia Pedone devono arrendersi solo al terzo set a Sofia Caldera e Martina Colmegna 4-6, 6-0, 6-10.

Fin qui il Ct Palermo ha ottenuto 2 vittorie nelle prime giornate e due sconfitte. Domenica 7 novembre la squadra giocherà in trasferta a Bologna.

Domani, in campo, invece, la squadra maschile del Circolo del Tennis di Palermo. I ragazzi, primi nel girone a punteggio pieno, ospiteranno il Match Ball Firenze.

