Pugilato, il palermitano Lo Piccolo campione d'Italia Schoolboy: "Ora sogno l'Europeo"

Palermo ha il suo nuovo piccolo campione nel pugilato e la scuola di boxe nostrana conferma ancora una volta la qualità degli atleti e dei tecnici in questa disciplina. Il nome è quello di Salvatore Lo Piccolo della ASD Cannata Boxe Team, guidata dal maestro Salvo Cannata. Il 13enne pugile palermitano ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Schoolboy, classe di peso 50 Kg, ai campionati che si sono svolti a Mondovì tra il 23 e il 24 ottobre. Il siciliano inizia con la boxe grazie ad un film, Rocky. Sarà stato un colpo di fulmine evidentemente,perché dall’età di sette anni pratica il pugilato. Ad alimentare la fiamma di questa passione sono stati il papà e il maestro Cannata, oltre che la sua grande dedizione.

Quest’anno ha fatto il suo esordio sul ring e ha già collezionato un record di tutto rispetto al suo primo anno di agonismo, con ben 14 match disputati, di cui 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Lo Piccolo, a livello pugilistico, vanta una grande velocità sia nell’esecuzione dei colpi che nel gioco di gambe che gli consente spostamenti rapidissimi. Un pugile che riesce ad accorciare la distanza con il suo avversario in un batter d’occhio. Inoltre, vanta colpi potenti come il gancio sinistro con cui manda giù gli avversari.

Dal 2021 il pugile siciliano ha iniziato a combattere e salire sul ring con allenamenti molto impegnativi. Dal lunedì al venerdì lavora in palestra tra le due e le quattro ore al giorno, dipende dal tipo di allenamento e dal periodo. In estate ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale, sempre tra gli Schoolboy, e ha partecipato ai campionati Europei. In questa competizione, che si è svolta a Sarajevo, ha combattuto due incontri: il primo contro un atleta della Lituania che ha mandato al tappeto alla seconda ripresa; nel secondo match si è confrontato con un pugile russo ma è uscito sconfitto.

Il giovane palermitano frequenta la scuola e dopo le sei ore di lezione, tornato a casa, il tempo del pranzo e nel pomeriggio va dritto in palestra. Lo Piccolo, dopo il trionfo ai campionati italiani, ha detto: “Sono molto soddisfatto, ringrazio la mia famiglia, il mio maestro e soprattutto mio padre, senza di lui non potrei fare tutto questo. Adesso si pensa ai prossimi obiettivi, il sogno nel cassetto è vincere gli Europei dell’anno prossimo”.

© Riproduzione riservata