Il Green Basket Palermo torna a giocare una partita dopo 18 giorni: sfida contro l'Orsa Barcellona

Dopo 18 giorni, il Green basket Palermo torna a disputare una partita ufficiale. Stasera, con inizio alle 20,30, i biancoverdi giocheranno in casa dell'Orsa Barcellona. I palermitani dopo la vittoria all'esordio (97-92 contro il Gela), sono stati costretti a fermarsi prima, per il rinvio del secondo match, che si recupera oggi, e poi, per il calendario, che la vedeva osservare il turno di riposo nella terza giornata.

E il Green Basket Palermo, adesso, sarà chiamato ad un doppio impegno ravvicinato con due partite in tre giorni. Dopo la trasferta a Barcellona, giocherà domenica 31 ottobre al PalaMangano contro lo Sport Club Gravina. Anche l'Orsa Barcellona ha fin qui giocato una sola partita, domenica scorsa, a Gravina, contro lo Sport Club perdendo 88-68. Nella prima giornata godeva del turno di riposo.

"Tutti i giocatori di pallacanestro amano giocare le partite, non serve nasconderlo - spiega l’ala lituana Simas Buterlevičius, neo acquisto del Green Basket -. Abbiamo cominciato il campionato e subito c'è stata una partita rinviata. Come si dice: più partite, più divertimento. Però è andata così, guardiamo avanti".

