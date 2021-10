Nuova sconfitta per il Palermo Calcio a 5, Zapparata: "Non meritavamo di perdere"

Ancora una sconfitta per il Palermo Calcio A5, in serie C1. I rosanero perdono per la terza volta consecutiva, al termine di una partita ricca di occasioni da gol per entrambe le squadre. Il Palermo viene battuto fuori casa dal Villaurea per 1-0.

Il gol arriva dopo appena 25 secondi dal fischio d'inizio: un tiro dell'ex Tuzzolino deviato da Rizzuto spiazza l'estremo difensore rosanero e il Palermo non riuscirà mai ad arrivare al pari, nonostante le tante occasioni. Maniscalco e Mineo sfiorano la rete ma, l'occasione più nitida, è al 30' quando Rizzuto sorprende la retroguardia del Villaurea colpendo, però il palo.

Nella ripresa i rosanero tentano più volte la via del gol ma invano. "Una gara tosta, ben interpretata da entrambe le squadre- ha dichiarato a fine gara Roberto Zapparata, tecnico del Palermo C5 -. Il risultato è ingiusto, non avremmo meritato di perdere. Siamo stati molto sfortunati con il palo colpito da Rizzuto, senza dimenticare le diverse occasioni create. Una cosa è certa - conclude l'allenatore del club rosanero di futsal - il Villaurea mi ha impressionato molto, una squadra quadrata e molto ben organizzata che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato". Il prossimo impegno per i rosanero è il 30 ottobre in Coppa Italia quando riceveranno al “Tocha Stadium” il Palermo Futsal Eightyniners.

