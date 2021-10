Tutto pronto per la Palermo International Half Marathon, partenza e arrivo a Mondello

Sono 500 gli atleti che domani prenderanno parte all’ottava edizione della Palermo International Half Marathon, seconda prova del Running Sicily-Coppa Conad, valida quest’anno anche per il titolo italiano paralimpico di Mezza Maratona. Due le maglie tricolori maschili in palio: categoria T45 (amputati) e T12 (ipovedenti). La manifestazione è organizzata dall’ASD Agex di Nando Sorbello in collaborazione con la Fispes e la società Pro Sport per l’aspetto paralimpico.

Il via sarà dato dall’Arcivescovo di Palermo

Sarà l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a dare il via alle 8.15 alla gara da Viale Regina Elena a Mondello (davanti l’Antico Stabilimento Balneare). Gli atleti attraverseranno il Parco della Favorita per poi raggiungere Piazza Castelnuovo tornando poi a Mondello. Alle 8.20 è, invece, in programma la partenza della 10 km e della marcia non competitiva di 3 km.

Gli atleti favoriti

Grandi favoriti per la vittoria assoluta nella Mezza Maratona sono i due atleti del Burundi, Onesphore Nzikwinkunda e Olivier Irabaruta, entrambi in grado di andare a caccia del record della corsa stabilito nel 2019 dal keniano Joel Maina Mwangi, con il tempo di 1h02:29. Fari puntati anche su Mohamed Idrissi, reduce dal successo domenica scorsa nella Mezza Maratona della Concordia ad Agrigento.

Il percorso

Il percorso si snoda con partenza e ritorno a Mondello. Il via dall'Antico Stabilimento Balneare di Mondello, sale per la Favorita, passa per la Palazzina Cinese, Villa Niscemi, ancora Favorita per poi uscire ai cancelli, passare dalla Statua, via Libertà fino al Politeama, qui il giro di boa prima del ritorno per via Libertà, la Favorita e arrivo a Mondello.

Le misure anti Covid

All’ingresso della zona partenza sarà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti. Gli atleti in gara dovranno indossare la mascherina nelle fasi della partenza, poi potrà essere tolta dopo 500 metri ed eventualmente gettata negli appositi contenitori. Alla partenza gli atleti dovranno posizionarsi negli spazi contrassegnati a terra con adesivi e posti a distanza di sicurezza. I ristori prevedono bottigliette di acqua chiuse, mentre gli spugnaggi saranno effettuati tramite docce con nebulizzatori d’acqua. Per motivi di sicurezza non ci saranno docce e spogliatoi, solo bagni chimici. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Medico Sportiva, gli atleti in gara domani all’Antico Stabilimento Balneare di Mondello potranno sottoporsi al tampone rapido (in collaborazione con l’Asp di Palermo). L’Azienda Villa Sofia-Cervello allestirà un punto vaccinale mobile aperto a tutti.

