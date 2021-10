Via alla Champions Cup a Isola delle Femmine, in corsa pure Erice nel torneo femminile

A Isola delle Femmine arriva il meglio del beach handball continentale. Da oggi a domenica sulla sabbia si gioca la Champions Cup, il più importante torneo europeo riservato alla pallamano su spiaggia, che coinvolgerà le 27 migliori squadre provenienti da tutto il Vecchio Continente, tra queste nel torneo femminile c'è la formazione di Erice.

La manifestazione avrà luogo in corrispondenza del Lido Sirenetta. Particolarmente fitto il calendario: la Champions Cup procederà parallelamente al maschile e al femminile, chiamando in causa rispettivamente 15 e 12 formazioni, con un calendario che perciò si aprirà la mattina di giovedì 7 ottobre e procederà senza soste, fino al tardo pomeriggio, senza soluzione di continuità. Il 10 ottobre, domenica, alle 14:30 e alle 15:30 andranno in scena le finali che assegneranno il doppio trofeo. I preparativi in vista del taglio del nastro procedono spediti da parte della FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) e del Comune di Isola delle Femmine, per la prima volta teatro della competizione. Sarà invece la terza edizione italiana e siciliana, dopo quelle ospitate nel 2018 e nel 2019 a Catania. Il Cus Palermo ha fornito un contributo prezioso alla rodata macchina organizzatrice della Federazione Italiana Giuoco Handball. La pallamano palermitana, verrà rappresentata in campo dal cussino Alessandro Aragona, convocato dal Blue Team azzurro.

Quattro squadre italiane

Nei tornei maschile e femminile ci sarà il Blue Team, selezione con alcuni tra i migliori atleti di beach handball del panorama nazionale, ma al via si presenteranno anche i campioni d’Italia del Grosseto al maschile e le siciliane dell’Handball Erice nel torneo femminile. In particolare il Blue Team in rosa si presenterà ai nastri di partenza dopo l’argento conquistato nell’edizione 2019.

I numeri

L’edizione 2021 Champions Cup 2021 coinvolgerà dunque un totale di 27 formazioni – 15 maschili e 12 femminili – per un totale di circa 450 tra atlete, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori. Le nazioni rappresentate dai club in campo saranno in tutto 11: oltre all’Italia, anche Spagna, Danimarca, Portogallo, Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Ucraina, Olanda e Polonia.

Cos'è la Champions Cup

È il più importante torneo a livello mondiale riservato ai club e dà diritto di partecipazione a tutte le squadre europee vincitrici dei rispettivi titoli nazionali in patria. Il sistema di qualificazione previsto dalla EHF (Federazione europea) garantisce anche una serie di wild card.

I gironi

Le squadre coinvolte nel torneo maschile: Gruppo A: Ciudad de Malaga (ESP), Wasserschloss (SUI), Tigres (POR), Beachmopeten (GER), Blue Team (ITA) Gruppo B: HIR-SAT (HUN), Odesa region (UKR), HVC (NED), London BH (GRB), Gaw (POR) Gruppo C: Sand Devils (GER), Petra Plock (POL), Grosseto (ITA), Fervas (HUN), Cincomaisum (POR).

