Tennis: scatta la serie A2 con il Ct Palermo, in squadra anche la nipote dell’etoile Abbagnato

Scatta domani il campionato femminile di tennis serie A2: ai nastri di partenza la squadra siciliana del Ct Palermo, l'unica siciliana in gara. Il regolamento prevede la disputa di quattro incontri: 3 singolari e 1 doppio. Ogni club è obbligato a schierare una giocatrice under 30 proveniente dal vivaio (stessa regola del maschile). I doppi vengono giocati con la regola del ‘no ad’ e con supertiebreak invece del terzo e decisivo set. Sia nel maschile che nel femminile vi è la possibilità di schierare un/a tennista straniero/a per ogni singola giornata. È importante sottolineare che, per poter partecipare poi a Playoff/Playout, il giocatore in questione deve aver disputato almeno un match (di singolare o di doppio) durante la ‘regular season’.

La compagine, capitanata da Alessandro Chimirri, esordirà in Veneto contro il Plebiscito Padova. Farà parte della squadra Bibian Schoofs, olandese, numero 311 Wta e le confermate Lara Salden, tennista belga al gradino 346 delle classifiche mondiali, Carolina Meligeni Alves, venticinquenne brasiliana, la russa Polina Leykina e le quattro atlete palermitane del vivaio, Federica Bilardo classificata 2.3, finalista quest’anno in due prove Itf da 15.000 dollari in Turchia, Giorgia Pedone, 2.3, Anastasia Abbagnato 2.4 e Virginia Ferrara 2.5, Desideria D’Amico 2.6 e Giorgia Patti 3.3.

Per le palermitane, in rampa di lancio, le giovanissime Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, quest’ultima nipote di Eleonora Abbagnato, etoile dell’Opera di Parigi, e moglie dell’ex calciatore Federico Balzaretti. Nel girone del Ct Palermo, anche Bal Lumezzane, Ct Bologna, Club tennis Ceriano, CS Plebiscito Pd, Ct Bari e Tennis Beinasco.

"La competitività delle quattro atlete del settore giovanile, con Ferrara e Pedone in splendida forma nell’ultimo periodo - sottolinea il deputato allo sport del Ct Palermo, Marco Valentino -, ci possono garantire, contando inoltre sull’impiego settimanale di una delle straniere, l’approdo ai play off, per poi giocarci tutte le nostre carte nei match decisivi per la promozione”.

