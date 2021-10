La morte del figlio di Zamparini, ipotesi ischemia. La mamma: il mio angelo se n'è andato

Sgomento e dolore, incredulità e rabbia. Ha scosso tutti la tragica morte di Armando Zamparini, figlio 23enne dell'ex patron del Palermo Calcio Maurizio, trovato senza vita in circostanze ancora poco chiare in una camera d'hotel a Londra. Il giovane si trovava in Inghilterra per motivi di studio. La polizia britannica ha subito avviato le indagini per chiarire il giallo che ha scosso il mondo dello sport a livello nazionale. L'imprenditore friulano, per molti anni legato alla Palermo calcistica ma non solo, si è prontamente recato a Londra con la compagna (e madre del 23enne) per raggiungere il figlio trovato senza vita in appartamento a Mayfair.

"Il mio angelo Armando se n’è andato", sono le parole di Laura Giordani, mamma del quinto figlio di Zamparini. "Una tragedia infinita - ha detto l'ex presidente di Venezia e Palermo. Armandino è morto il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda a Londra. Gli avevo mandato un messaggio il giorno prima ma non ho ricevuto risposta. Ha sofferto di una forte bronchite asmatica in passato - ha detto Zamparini - , che gli ha dato vari problemi, ma nient'altro che io sappia. Ne ho passate tante nella vita, ora anche anche questa, non è giusto".

Nelle prossime ore l’autopsia potrebbe far luce sulle cause della morte. Tra le ipotesi più accreditate un malore improvviso che avrebbe causato l’arresto cardiocircolatorio. La Giordani ha inviato un messaggio alle 2.40 del mattino al telefono di Sergio Abbate, lo stilista che aveva allacciato relazioni con il Palermo quando Zamparini era al vertice del club di Via Del Fante. "Ho passato ore a cercare un contatto, ma probabilmente Maurizio e Laura erano in volo. Alle 13 finalmente ho scambiato poche parole: mi hanno detto solo che Armandino, come tutti lo chiamavamo, era stato trovato senza vita nella sua casa di Londra. Forse per un’ischemia".

© Riproduzione riservata