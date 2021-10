Lutto per l'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, è morto il figlio a Londra: aveva 23 anni

Un’immane tragedia per Maurizio Zamparini e la sua famiglia. Armando, 23 anni e figlio dell’ex patron del Palermo, è morto in una stanza d’albergo a Londra, dove viveva dopo la laurea. Ancora non sono chiare le dinamiche della morte ma dalle prime informazioni sembra che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata di ieri. Zamparini assieme alla moglie Laura è immediatamente partito per Londra.

Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Il cordoglio del Palermo Calcio

Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. "Il ricordo di Armandino - si legge in una nota della società - è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".

