Palermo, via a Mondello al campionato di vela Dinghy12P: 60 equipaggi in sfida

Con l’alzabandiera alle 18 di domani, mercoledì 15 settembre, al Circolo della Vela Sicilia si aprirà ufficialmente l’86esima edizione del Campionato Italiano Dinghy12P - Trofeo "Angelo Randazzo". A Mondello, dal 16 al 19 settembre, 60 equipaggi si contenderanno il titolo nazionale su percorsi del tipo bolina-poppa, sul campo di regata che sarà proprio nella zona antistante il Circolo della Vela Sicilia che organizza la manifestazione su delega della Federazione Italiana Vela. Per l’assegnazione del titolo sarà necessaria la disputa di quattro prove.

"Siamo felici di riavere il Campionato Italiano Dinghy 12P nuovamente al nostro circolo dopo sei anni - dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo - E' una splendida classe con velisti e veliste di ogni età, con barche anche in legno che rappresentano un’epoca passata, ma che mantengono inalterato il loro fascino. Il livello della competizione è molto alto, ci aspettiamo di vedere delle bellissime regate".

Proverà a difendere il titolo il campione in carica Vittorio D’Albertas, del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, che ha vinto il tricolore anche nel 2019 e che in totale ha centrato il tricolore per quattro volte.

Pronti a dargli del filo da torcere Massimo Schiavon del Circolo Nautico Chioggia, Vincenzo Penagini dello Yacht Club Italiano di Genova, Enrico Negri dell’Associazione Velica Alto Verbano di Luino, Giovanni Boem del Diporto Velico Veneziano e Vittorio Macchiarella del Club Canottieri Roggero di Lauria.

In lizza per il titolo di Campione Italiano Dinghy 12P Classico, invece, Fabrizio Cusin e Alessandro La Lomia del Circolo della Vela Sicilia. Fra le donne sfida aperta fra Francesca Lodigiani del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, Paola Randazzo del Circolo della Vela Sicilia e Maria Elena Balistrieri del Circolo Nautico Chioggia.

A completare la flotta dei timonieri siciliani pronti a scendere in acqua in rappresentanza dei tre club palermitani al via ci saranno Rosario Lo Piccolo per il Circolo della Vela Sicilia; Ubaldo Bruni, Agostino Cangemi, Vincenzo Brizzi, Marcello Coppola e Ugo Madia per il Lauria e Alessandro Candela per il Circolo Velico di Sferracavallo.

