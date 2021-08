Paralimpiadi, la palermitana Xenia Francesca Palazzo argento nei 200 misti

Altra medaglia per l’Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020; arriva dalla vasca del nuoto. L'ha conquistata la palermitana Xenia Francesca Palazzo, tesserata Verona Swimming Team, argento nei 200 misti SM8.

Medaglia d’oro, con sei secondi di vantaggio rispetto alla Palazzo, la statunitense Jessica Long (plurimedagliata). Terza piazza per la russa Mariia Pavlova. Si tratta della 17esima medaglia dell’Italia Team ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020. "Mando un abbraccio virtale a tutti i miei parenti, che sono a casa. Per me è la prima medaglia della carriera, bellissima", ha detto la palermitana residente a Verona, ai microfoni di RaiSport.

