Palermo Open di tennis: Stefanini fuori, Bronzetti unica italiana ancora in corsa

E’ rimasta la sola Lucia Bronzetti (190) a difendere i colori italiani ai Palermo Open, torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 250 mila dollari. Al successo della tennista riminese (per 6-4 6-1 sulla bulgara, Viktoriya Tomova, testa di serie n. 5) non ha saputo replicare Lucrezia Stefanini (252), presente nel tabellone principale grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori.

Opposta all’australiana di origine indonesiana, Astra Sharma, testa di serie n. 7, la Stefanini è andata subito sotto 4-0, poi ha trovato il modo di mettere in difficoltà l’avversaria che la precede di 131 posti nella classifica mondiale. Perso il primo set 6-4, ha vinto il secondo 6-1 portandosi nel terzo sul 2-0. E’ bastato abbassare leggermente il livello del proprio gioco, per subire il ritorno dell’australiana che ha chiuso sul 6-3.

Nel primo match del programma serale la testa di serie n. 1 del torneo, l’americana Danielle Collins, ha dimostrato di avere recuperato dall’infortunio che l’aveva costretta al ritiro nella semifinale di sabato scorso a Budapest. La tennista statunitense ha annullato nel primo parziale 4 palle per il set alla tedesca Khatarina Gerlach (reduce dal tabellone di qualificazione), poi ha trovato maggiore precisione e, soprattutto, ha messo in campo maggiore determinazione chiudendo il match sul 7-5 6-3.

Da oggi, il via alle partite del secondo turno con Ruse-Teichmann - ovvero la vincitrice del WTA di Amburgo della scorsa settimana opposta alla trionfatrice dell’edizione 2019 dei Palermo Ladies Open - di fronte alle ore 16 nel primo match del campo centrale. A seguire Dodin-Diatchenko, quindi alle 20 fari puntati su Lucia Bronzetti che chiederà all’americana, Grace Min, il lasciapassare per il secondo quarto di finale consecutivo (dopo quello di Losanna). Chiuderà il programma, l’incontro tra la romena Cristian e la testa di serie n. 4, la cinese, Qinwen Zheng.

PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE SINGOLARE - 20 LUGLIO

[5] V. Tomova (BUL) vs [WC] L. Bronzetti (ITA) 4-6 1-6

[WC] [4] S. Zhang (CHN) vs C. Bucsa (ESP) 7-5 6-3

M. Minella (LUX) vs [Q] E. Ruse (ROU) 3-6 1-6

O. Danilovic (SRB) vs [8] K. Rakhimova (RUS) 3-6 6-2 6-2

K. Zavatska (UKR) vs L. Cabrera (AUS) 6-2 6-3

V. Savinykh (RUS) vs F. Di Lorenzo (USA) 5-7 3-6

[1] D. Collins (USA) vs [Q] K. Gerlach (GER) 7-5 6-3

[WC] L. Stefanini (ITA) vs [7] A. Sharma (AUS) 4-6 6-1 3-6

