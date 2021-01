Palermo, contro la Virtus Francavilla Boscaglia pensa a Valente a sinistra. Corrado e Floriano convocati

Guai a distrarsi, il Palermo contro la Virtus Francavilla ha un solo obiettivo: vincere. L’orario insolito delle 12,30 non preoccupa il tecnico rosanero Roberto Boscaglia: “Non è una novità per me, noi spesso ci alleniamo di mattina, cambia poco”.

Indicazioni di formazione: “Corrado e Floriano stanno bene e sono convocati. Non hanno i 90 minuti ma staranno con noi. Valente può giocare a destra ma si trova molto meglio a sinistra. Per come stiamo giocando in questo momento, meglio averlo a sinistra. Il filotto di vittorie viene da solo, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite. Ci vogliamo assestare in una posizione di classifica più importante per poi giocarci tutto nel finale di stagione. Non possiamo pensare troppo a lungo termine, ci dobbiamo guadagnare tutto giornata dopo giornata. Mercato? Non mi preoccupa, si gioca sempre in undici. Rinforzarsi in questa sessione è molto difficile senza spendere o fare qualche scambio. Dobbiamo guardare a noi stessi, a quello che abbiamo, ai giocatori che stiamo conoscendo”.

Radiografia al match di domani: “La Virtus Francavilla è un avversario difficile e tosto, è in questa categoria da tanto tempo e sa come si giocano questo tipo di partite. Non so come verrà a giocare, siamo pronti a tutte le situazioni. Non sarà una partita facile, come contro la Cavese o altre che abbiamo giocato in casa. Mi aspetto una squadra che ci darà grande filo da torcere. Abbiamo degli obiettivi e dobbiamo puntare al massimo, ma nel brevissimo termine. Non dobbiamo essere stupidi da poter pensare di vincere il campionato, lo possono perdere gli altri. Facciamo la figura dei cretini se diciamo di voler vincere il torneo, non dipende da noi. Noi non siamo stupidi”.

