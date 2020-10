Palermo, il mondo dello sport si mobilita contro il nuovo Dpcm: flash mob a Piazza Verdi

"Non fermate lo sport", è lo slogan scelto per la mobilitazione, spontanea, che sabato prossimo porterà in piazza, a Palermo, il mondo delle palestre, delle società dilettantistiche, istruttori, atleti uniti contro lo stop alle attività disposto dall'ultimo Dpcm del governo Conte.

Il tam tam corre sui social network, gli organizzatori hanno ottenuto il via libera alla manifestazione, che è stata autorizzata. Il mondo dello sport si ritroverà in piazza Verdi alle 11.30, ognuno con l'uniforme della propria disciplina o con la tuta sociale, nel rispetto della distanza sociale e con le mascherine.

E' previsto un flash mob, con i manifestanti che si getteranno per terra come vittime di un plotone di esecuzione, seguiranno degli interventi ma, assicurano gli organizzatori, nessuno di tipo politico. "Sarà una manifestazione pacifica - dice Marco Carrara, presidente e insegnante dell'Asd Pantere taekwondo - con l'obiettivo di lanciare un messaggio chiaro e forte alle istituzioni: non è giusto negare lo sport ai nostri figli, ai ragazzi e agli adulti. Lo sport è la parte più bella e sana della società, chiudere le palestre e le piscine è una ingiustizia perché dalla riapertura, dopo il lockdown, i protocolli sono stati applicati alla lettera, con grandi sforzi da parte di tutti".

