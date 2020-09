Pallanuoto, il TeLiMar alla Final Four di Coppa Italia con Brescia, Recco e Ortigia

Per la prima volta saranno due le società isolane a contendersi la Coppa Italia nella Final Four, che in questa edizione si svolgerà a Brescia il 29-30 gennaio 2021. TeLiMar e Ortigia dovranno vedersela con Recco e Brescia, dopo aver superato da seconde della classe i rispettivi gironi nella Seconda Fase della competizione di pallanuoto maschile.

Alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo questa mattina gli ultimi verdetti: il pareggio per 10-10 tra Quinto e Posillipo con l’ultimo parziale di 6-0 per i campani che riescono nella rimonta è stato l’anticipo del big match tra i padroni di casa e i leoni lombardi.

Gli uomini di Baldineti dopo essere andati sotto di tre reti provano a recuperare, ma il secondo e il terzo break sono nettamente a vantaggio della squadra allenata da Bovo, che scava il gap. L’ultimo parziale vede i palermitani provare a tenere testa agli ospiti, che però chiudono il match sul 16-7.

Così Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: "L'accesso alla Final Four di Coppa Italia è un risultato storico per il TeLiMar e per l'intera città di Palermo, nella pallanuoto mai arrivata così in alto. La attenta programmazione quadriennale societaria, partorita con grande coraggio durante la fase di uscita dal lockdown, è stata premiata. Uno staff straordinario, l'ingaggio di allenatore e giocatori di primissima fascia ed il mantenimento dello zoccolo duro di giocatori locali motivatissimi, ha fatto sì che in queste prime fasi di Coppa la squadra sia stata perfetta. Si sta creando un gruppo straordinario, che nel tempo potrà darci tante altre belle soddisfazioni. Festeggeremo con la squadra questo risultato storico con il Sindaco di Palermo e con i nostri principali sponsor verso la fine di ottobre, perché ad un evento così importante è giusto dare il proporzionato risalto. Tra una settimana esordiremo in un Campionato in cui, a parte due o tre squadre di caratura più bassa della nostra mentre Recco e Brescia sono su un livello più alto, il risultato di tutte le altre partite sarà apertissimo. Siamo comunque sereni perché abbiamo fatto e continueremo a fare con grande orgoglio sempre il nostro massimo".

