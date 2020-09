Il Palermo lascia il ritiro, Boscaglia: servono ancora 4-5 giocatori

Titoli di coda sul ritiro del Palermo a Petralia. Rosanero che terminano la prima fase della preparazione in attesa di riaccendere i motori direttamente al Barbera. Allenamento mattutino e poi riposo per il Palermo. Conferenza stampa di bilancio invece per il tecnico Roberto Boscaglia che inizialmente dedica un pensiero a Martinelli: "L’ho avuto per due anni a Brescia, lo conosco bene. Per un giocatore di 27 anni è una cosa davvero triste, ma poi Alessandro è un ragazzo gentile e generoso. La sua assenza si farà sentire, siamo affranti".

Boscaglia sa bene che il suo Palermo è incompleto e che servono ancora rinforzi: "Ho le idee abbastanza chiare su come la squadra dovrà svilupparsi e i giocatori che dobbiamo prendere. È chiaro che non siamo completi: servono ancora 4-5 elementi. Ma la società lo sa e io mi fido di Sagramola e Castagnini, li conosco troppo bene e loro conoscono il mio modo di fare calcio. Puntare su giocatori di esperienza? Anche un giocatore di 23 anni con 4 campionati alle spalle ha esperienza. Non è una questione anagrafica ma di caratteristiche e di esperienza sul campo".

Valutazione sui nuovi arrivi: "Si sono integrati bene, ma sono nuovo anche io. Sicuramente è un gruppo sano, c’è un buon feeling e chi arriva riesce ad integrarsi velocemente. Al livello tecnico siamo tutti sulla stessa linea: se avessimo una settimana in più sarebbe ancora meglio; ma se il campionato iniziasse oggi saremmo tutti pronti. Obiettivi? Il Palermo deve andare in campo per vincere, ragionando sempre sulla prossima gara, non pensare al progetto".

