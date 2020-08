Palermo Ladies Open di tennis, tre giocatrici azzurre ai quarti di finale

Camila Giorgi approda ai quarti di finale del Palermo Ladies Open e consente di riscrivere un record del tennis italiano. La tennista azzurra ha avuto la meglio su Kaja Juvan, slovena, n. 121 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Cinque anni dopo l’ultima volta il tennis italiano femminile può vantare tre giocatrici ai quarti di finale di un torneo del circuito WTA. L’ultimo precedente risale al torneo di Hobart, in Australia, nel 2015 quando Karin Knapp, Robert Vinci e la stessa Camila Giorgi approdarono ai quarti.

Nel terzo match sul campo centrale, Giorgi è riuscita ad avere la meglio in rimonta sulla slovena classe 2000: dopo aver perso il primo set con il punteggio di 6-3, la tennista italiana ha ribaltato l’incontro (6-2 6-4) per un totale di 2h02’. Per l’ottava volta nella storia dei Palermo Ladies Open, dieci anni dopo l’ultima precedente, ci saranno tre italiane nei quarti di finale. Giorgi oggi affronterà la vincente di Yastremska-Dodin.

Ha sudato più del previsto la testa di serie n. 1 Petra Martic. La croata ha impiegato due ore e trenta per avere la meglio su Liudmila Samsonova, russa, n. 117 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 7-5 in 57 minuti, annullando ben otto set point, Martic ha ribaltato il risultato con il punteggio di 6-4 6-2. Per lei si tratta della diciassettesima vittoria negli ultimi venti match giocati su terra, oltreché del nono quarto di finale in un torneo WTA da gennaio 2019. "Sono contenta di aver giocato una partita lunga perché mi servirà per il proseguo della stagione - ha spiegato Martic - ho lottato su ogni palla sin dall'inizio e questo mi ha ripagato".

Nel match che ha aperto la giornata sul centrale, invece, la testa di serie n. 4, Anett Kontaveit, ha battuto in tre set la tedesca, n. 65 al mondo, Laura Siegemund con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 in due ore e diciotto minuti. La tennista estone affronterà nei quarti Elisabetta Cocciaretto.

DOPPIO. Una coppia italiana è ancora in corsa nel torneo di doppio: Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno eliminato la coppia testa di serie n. 1, formata dalle spagnole Georgina Garcia Perez e Sara Sorribes Tormo. Un match durato 1h30', terminato con il punteggio di 6-3 2-6 10-5. Cocciaretto è l'unica giocatrice ancora in corsa sia nel singolare che nel doppio. Insieme a Martina Trevisan, sabato, incontreranno le olandesi Rosalie Van Der Hoek e Bibiane Schoofs, teste di serie n. 4 del tabellone. L'altra semifinale, in programma domani, sarà tra le belghe Minnen-Van Uytvanck e la coppia formata dall'olandese Arantxa Rus, già finalista in doppio lo scorso anno, e la slovena Tamara Zidansek che oggi hanno eliminato le azzurre Gatto-Monticone e Paolini con il punteggio di 7-5 6-1 in 1h12'.

IL PROGRAMMA DI OGGI. Nel primo match sul centrale scenderà in campo la testa di serie n. 1 Petra Martic, impegnata contro un'altra qualificata, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Poi i match che vedranno impegnate le giocatrici italiane: Elisabetta Cocciaretto giocherà contro Anett Kontaveit (nessun precedente tra le due giocatrici), testa di serie n. 4 e n. 22 del ranking WTA. Successivamente Sara Errani sarà in campo contro la francese, n. 53 al mondo, Fiona Ferro: tra le due un solo precedente, a Rabat, nel 2019, vinto dalla transalpina con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. Infine Camila Giorgi sarà impegnata contro la vincente del match tra Dayana Yastremska, testa di serie n. 7 del torneo, e la lucky loser Oceane Dodin.

© Riproduzione riservata