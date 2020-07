Tennis, il torneo di Palermo perde anche Johanna Konta, numero uno del tabellone

Il nuovo allenatore stravolge i piani di Johanna Konta, numero 14 del ranking mondiale e anche del Palermo Ladies Open che, dopo la defezione di Simona Halep a causa dell'ordinanza sulla quarantena per chi viene dalla Romania, perde anche la numero uno del tabellone attuale.

Adesso la direzione del torneo spera di sostituirla con la numero 3 Karolina Pliskova, la cui risposta si attende nelle prossime ore. In questo momento, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, a comandare la lista delle iscritte è passata Martic (15) seguita da Vondrousova (18), Sakkari (20), Kontaveit (22), Mertens (23) Vekic (24), Yastremska (25) e Muchova che chiuderebbe le otto teste di serie.

I particolari sulla decisione dell'allenatore della Konta, in un articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola.

