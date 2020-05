Cronoscalate Cefalù Gibilmanna e Floriopoli Cerda, appuntamenti rinviati al 2021

Il presidente dell'Automobile Club Palermo, sentite le associazioni dei Normanni di Cefalù e della Targa Racing Club di Cerda, ha disposto il rinvio al 2021 delle due cronoscalate in programma per quest'anno, e cioè la Cronoscalata del Santuario Cefalù Gibilmanna, valida per il TIVM Trofeo Nazionale Velocità Moderna che avrebbe dovuto disputarsi il 21 giugno, e della cronoscalata Floriopoli Cerda, valida per il campionato regionale, che avrebbe dovuto disputarsi il 14 giugno.

"Con l'annullamento di centinaia di gare in Italia per l'emergenza COVID19 - ha spiegato il presidente dell'ACI Angelo Pizzuto - e con ancora incerta una data per la ripresa, sarebbe stato oltremodo difficile ricollocare le gare in una slot temporale a noi non congeniale, con tanti rischi legati alla partecipazione, all'affluenza e con regole ancora poco chiare sul contenimento degli assembramenti. D'accordo con le associazioni che ci collaborano nell'organizzazione - continua Pizzuto - abbiamo scelto di rinviare al 2021 evitando varie situazioni sia economiche che di ordine pubblico. L'automobile Club Palermo per quest'anno si concentrerà per ricollocare la Targa Florio Rally, per la quale abbiamo richiesto la ricollocazione al mese di settembre, e la Targa Florio Classica che abbiamo confermato dal 11 al 14 ottobre. Inoltre cercheremo di organizzare in estate un paio di eventi di regolarità e/o radunistici (a seconda delle disposizioni per la ripartenza delle gare) per dare l'opportunità ai possessori di auto storiche di far uscire le auto dal garage in tutta sicurezza ed in percorsi legati alla natura, in modo da far tornare anche questo settore lentamente alla normalità e preparando la stagione del 2021 che dovrà segnare il ritorno alle competizioni sportive per tutti i settori".

© Riproduzione riservata