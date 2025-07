Il Palermo prepara il blitz per Cistana

La ricerca di (almeno) un difensore in casa Palermo potrebbe essere a un punto di svolta: dopo averlo sondato più volte senza esito negli ultimi anni, i rosa sono vicinissimi all’arrivo di Cistana, che ha appena salutato il Brescia dopo l’ufficialità del fallimento.

La mancata iscrizione in Serie C delle «rondinelle» ha indotto ogni tesserato a procedere con lo svincolo d’ufficio: il club di viale del Fante si era mosso nelle scorse settimane per Borrelli senza affondare il colpo, per Cistana invece lo ha fatto e nei prossimi giorni l’affare si potrebbe chiudere.

Il difensore, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Sicilia, ha lavorato con Inzaghi nella stagione 2021/22, la migliore in termini realizzativi con 4 gol: probabile dunque che la parola di Superpippo abbia contato molto nella scelta del profilo, ma al Palermo serviranno ulteriori innesti per potenziare la retroguardia.

L’affare Cistana non esclude dunque un altro acquisto: restano più vive che mai le piste Marcandalli, Gonzalez, Bonifazi e Barba, ma è probabile che le attenzioni di Osti si concentrino soprattutto sui primi due, che essendo under non creerebbero alcun problema in termini di lista.