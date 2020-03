Coronavirus, rinviata la Regata nazionale a Mondello

È stata rinviata a data da destinarsi la Regata nazionale Open Classe 29er - Nacra 15, valida per la ranking list nazionale, che era in programma da oggi sino a domenica, nel golfo di Mondello. Lo comunica il Club Canottieri Roggero di Lauria, organizzatore dell’evento, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Classe 29er Italia.

Una decisione presa sulla base di una nota diffusa dalla Fiv, successiva alla pubblicazione del Dpcm del 4.3.2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

«La decisione - si legge nella nota della Fiv - tiene conto della preoccupazione per la tutela sanitaria dei nostri tesserati, della responsabilità in capo alle associazioni sportive, della non omogenea possibilità partecipativa agli eventi a calendario nazionale, delle diverse realtà sanitarie provinciali e regionali e delle disposizioni governative nazionali e regionali in vigore». Il presidente della Federazione italiana Vela, Francesco Ettorre, d’intesa con il Consiglio federale e la dirigenza territoriale, ha comunicato, quindi, la sospensione delle attività di formazione a carattere zonale e le manifestazioni ufficiali a calendario nazionale e zonale fino a tutto il 22 marzo prossimo.

