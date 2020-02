Campionati studenteschi di corsa campestre: passano alle Regionali gli alunni di Termini Imerese

Ventidue le scuole in gara nella fase provinciale. Ottimi i piazzamenti nelle singole categorie: secondo, settimo e nono posto per le categorie a squadre. A rappresentare la scuola con il nono posto nella categoria Cadette B, distanza di 1400 metri: Giorgia Oliveri, posizione numero 11, con un tempo di 5’29, seguita da Karol Anna Cammalleri, posizione numero 27, con un tempo di 5’51 e da Giulia Saso, posizione numero 58, con un tempo di 6’34.

Al settimo posto nella categoria Cadette A, distanza di 1400 metri: Elena Fiboschi in ottava posizione con un tempo di 5’29 seguita da Giorgia Cagnina, trentaseiesima posizione con un tempo di 6’06, mentre nella trentottesima posizione troviamo Giulia Di Pasquale, che ha concluso con un tempo di 6’10. Un eccellente secondo posto nei 1400 metri invece, lo hanno conquistato i ragazzi nella categoria Cadetti B: Andrea Amoddio Messina, in sesta posizione con un tempo di 4’28; quindicesima posizione per Giorgio Pio Battaglia, con un tempo di 4’45; ventiseiesima posizione per Matteo Siragusa, con un tempo di 4’55; chiude la squadra in trentottesima posizione Antonino Ferrito, con un tempo di 5’04. Gli alunni della Tisia D’Imera si sono così, qualificati per la finale Regionale che si disputerà il 21 febbraio a Palermo.

“Fare sport, partecipare ad una competizione e ottenere questi risultati -hanno detto gli insegnanti: Francesco Di Gangi, Giovanna Mastrosimone e Vito Iacona- non può che far crescere ancora di più l’autostima in questi ragazzi, più sicurezza nei propri mezzi; tutta energia positiva che di certo impiegheranno più volentieri per lo studio e per la vita quotidiana. Essere giunti alla fase finale di corsa campestre nei Campionati Studenteschi gratifica nella giusta maniera questi piccoli atleti a di dimostrazione che con l’impegno costante e il sacrificio non ci sono traguardi irraggiungibili”. Soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Tisia D’Imera, Maria Concetta Porrello.

