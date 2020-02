Pallanuoto, il TeLiMar sconfitto in casa dal Posillipo: esonerato Quartuccio

Non ce la fa il TeLiMar ed esce sconfitto dall'Olimpica di Palermo. Il match con il Posillipo, nella dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, si conclude con un 6-9 a favore degli ospiti partenopei. Il Club dell'Addaura si è difeso fino alla prima metà partita superato poi dagli uomini di coach Brancaccio nel terzo tempo.

Il primo quarto ha visto le squadre prendere le misure. È il Posillipo a sbloccare il risultato con una girata di Marziali. Passa poco più di metà tempo per arrivare al pareggio di Del Basso, quasi allo scadere dell’azione di superiorità numerica. A 57” Mattiello su uomo in più chiude un break a favore dei partenopei per 1-2.

In avvio del secondo tempo, Occhione dopo aver conquistato palla al centro, si fa fischiare un rigore a favore per un fallo di Silvestri. Saric trasforma per il 2-2. Il sorpasso arriva con Zammit che approfitta di un’ingenuità del portiere napoletano per il 3-2. Gli ospiti, però, dopo aver accusato il colpo riescono a capitalizzare due azioni di uomo in più con Massimo e Giampiero Di Martire. La voglia del TeLiMar si fa sentire con Migliaccio che a 2’20 dalla fine del parziale aggiorna il punteggio sul 4-4. A 46” dal termine del tempo, però, Massimo Di Martire regala il 4-5 ai suoi.

Dopo l’esibizione delle sincronette di Aquademia, il match torna nel vivo con il Posillipo che allunga sul +4 in tutte le occasioni su uomo in più per il 4-8 con doppietta di Marziali e rete di Lanfranco. Il TeLiMar, che subisce la pressione degli avversari, si fa vedere con Draskovic per il 5-8, ma i partenopei sono più concentrati e allungano ancora sul 5-9 con il goal di Silvestri.

Ultimi otto minuti di gioco con Massimo Di Martire che fallisce un rigore fischiato per fallo di Zammit su Saccoia. Draskovic fa esplodere la rabbia con un gran tiro in superiorità che porta il TeLiMar sul 6-9, ma con il Posillipo che riesce a rallentare il gioco ormai non c’è più tempo per recuperare.

Da segnalare anche le espulsioni per limite di falli di Scalzone e Saccoia (Posillipo), Del Basso, Giliberti e Occhione (TeLiMar) nel quarto tempo.

«Sono veramente provato dalla prestazione disastrosa fornita dalla mia squadra - commenta Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar -, sulla carta con grandi potenzialità, ma in acqua oggi veramente inguardabile. Ipotizzando un futuro diverso, avendo l’obbligo morale di mantenere la serie A1 a Palermo, metterò in atto una serie di azioni. La prima è relativa all’esonero del tecnico Ivano Quartuccio, che resta da oggi a disposizione della Società, ma non seguirà più la prima squadra, riservandomi entro un paio di giorni di individuare e comunicare il nome del nuovo tecnico. A seguire, i provvedimenti riguarderanno i giocatori più importanti che stanno fornendo costantemente prestazioni scadenti».

© Riproduzione riservata