Pallanuoto, il TeLiMar Palermo in trasferta contro la Rari Nantes

Il TeLiMar Palermo vuole schiodarsi dall'ultimo punto in classifica ma per cominciare a farlo deve iniziare a vincere. Domani, per la settima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto di Serie A1 giocherà in trasferta contro un'altra neo promossa: la Rari Nantes.

Il tecnico Ivano Quartuccio, per la partita che inizierà alle 18, avrà a disposizione la rosa al completo, con il rientro del portiere titolare William Washburn e dell’attaccante Mario Del Basso.

"Dobbiamo puntare a lavorare sempre di più insieme e, seguendo le indicazioni del coach, mano a mano i risultati arriveranno - dichiara il maltese Matthew Zammit -. I prossimi due turni sono fondamentali per dimostrare intanto a noi stessi di potercela giocare alla pari mettendoci testa e cuore, sia in trasferta domani contro il Salerno, che in casa sabato prossimo contro il Napoli. Ha fatto bene il presidente a darci la scossa dopo la sconfitta in casa contro la Roma Nuoto – afferma il mancino -. È una squadra forte, ma noi non siamo da meno e in effetti in quella occasione, forse l’unica volta in queste sei giornate, abbiamo giocato male. Da quel momento, però, abbiamo sempre dato il massimo. Non dobbiamo mai risparmiarci, solo così potremo acquistare maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. In questo senso, i tifosi che ad ogni partita all’Olimpica di Palermo affollano la tribuna sono importantissimi, soprattutto per una squadra che ha appena conquistato la promozione e ha tutta l’intenzione di restare a lungo in Serie A1. Anche a Malta c’è un grande pubblico caloroso, che diventa a tutti gli effetti l’ottavo uomo in vasca e ti spinge a far sempre meglio. È bello aver trovato la stessa passione qui".

