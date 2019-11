Pallanuoto, quinta sconfitta per il TeLiMar Palermo: vince Trieste 15-13

Quinta sconfitta su sei partite per il TeLiMar Palermo che all’Olimpica, nel turno infrasettimanale, perde contro la Pallanuoto Trieste per 13-15.

In equilibrio le prime due frazioni di gioco ma nella terza i palermitani chiudono sotto di tre reti che si rivelano decisive nell'ultimo tempo. Assente il portiere titolare William Washburn per un infortunio all’indice della mano sinistra. Dovrebbe recuperare per il match di sabato 16 novembre contro l’altra neopromossa Rari Nantes Salerno.

"La squadra è in grande crescita, giocare alla pari partite come quella di oggi contro formazioni esperte e di alto livello come il Tieste senza due titolari infortunati – il portiere Washburn e l’attaccante Del Basso – è stata una bella impresa", ha dichiarato Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar. "La classifica ad oggi non ci rende merito, ma lo staff e l’intero roster sono consapevoli dei propri mezzi, di come si sta lavorando e del fatto che contro squadre alla nostra portata e con l‘organico al completo nella successiva fase di campionato capitalizzeremo risultati ben più consistenti di quelli attuali".

© Riproduzione riservata