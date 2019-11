Pallanuoto, il TeLiMar Palermo a Firenze alla ricerca dei primi punti

Il TeLiMar, fanalino di coda del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, è alla ricerca dei primi punti in classifica. Domani, alle 18, sarà impegnato alla Piscina Nannini di Firenze contro la Rari Nantes Florentia nella quinta giornata.

"La prestazione di sabato scorso contro la Roma Nuoto non è stata all’altezza delle nostre potenzialità – spiega il vice-capitano TeLiMar, Fabrizio Di Patti -. Pur essendo sulla carta più forti dei capitolini, sono stati loro ad avere la meglio perché ci hanno messo la giusta grinta e sono riusciti a concretizzare quando serviva".

I palermitani, adesso, sono obbligati a far punti e giocare con intensità e concentrazione per tutta la partita. Il TeLiMar avrà di fronte i toscani fermi a quota 4 punti: debutto in casa contro l’imbattibile Pro Recco, poi il primo punto col Posillipo; alla terza giornata la vittoria contro il Quinto e sabato scorso è stata sconfitta in trasferta dallo Sport Management per 12-4.

"Giocheremo contro una storica avversaria, che ha nei due mancini, Bini e Astarita, e nel centroboa straniero Lynde i suoi punti di forza. Bisogna dar poco peso ai pronostici – ricorda Di Patti -: solo se saremo capaci di restare concentrati e se lotteremo l’uno per l’altro, la vittoria sarà nostra".

