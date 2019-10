Tennis, seconda vittoria consecutiva per il Tc2 Palermo: battuto 6-0 il Tc Schio

Seconda vittoria nel campionato di Serie A2 per il Tc2 che oggi ha battuto in casa il Tc Schio per 6 a 0. Gli incontri sono stati vinti tutti dalla squadra palermitana capitanata da Francesco Palpacelli e che annovera l’ex 27 ATP Potito Starace. Match che non hanno avuto storia con parziali nettamente favorevoli ai palermitani.

Nel primo singolo Potito Starace ha vinto contro Leonardo De Rigo 60 / 60, nel secondo Cristian Carli ha battuto Massimo Bosa Lago 60 /62.

Nel terzo singolo Gabriele Dolce ha vinto contro Samueke Turcato 60 / 62 mentre nel quarto singolo Antonio Campo ha vinto contro Pietro Pettina 60 / 62.

Nel primo doppio Potito Starace e Alessandro D'Anna hanno vinto contro Samuele Turcato e Leonardo De Rigo per ritiro. Nel secondo doppio Cristian Carli e Antonio Campo hanno vinto contro Pietro Pettina e Massimo Bosa 62 / 60.

