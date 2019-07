Palermo Ladies Open, ultime due giornate in diretta su Tgs

Tgs scende in campo con il "Ladies Open". Anche la nostra emittente televisiva (canale 15 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta le semifinali in programma oggi e la finale di domani sera.

Il primo appuntamento è per oggi oggi, subito dopo l'edizione flash del telegiornale delle ore 18 con la prima delle due semifinali. Si procederà quindi fino alla fine dell'altro match, con una sola pausa dedicata al tg delle ore 20,20, per l'occasione in versione ridotta.

Domani invece la diretta inizierà intorno alle ore 19, per seguire insieme il match per l'assegnazione del titolo. Le telecronache saranno affidate a Salvatore Fazio, con il commento tecnico di Alberto Cammarata.

