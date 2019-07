Palermo Ladies Open, Cocciaretto e Pieri si qualificano

Si infoltisce la pattuglia delle italiane nel tabellone principale del trentesimo Palermo Ladies Open". Alle cinque azzurre già entrate nel main draw (Jasmine Paolini, le wild card Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan e la special exempt Martina Di Giuseppe) si aggiungono Elisabetta Cocciaretto e Jessica Pieri.

La Cocciaretto supera le qualificazioni battendo in tre set l’ungherese Stollar (numero 224 al mondo con un best ranking da 114).

"Il livello era molto alto, le giocatrici hanno molta più esperienza di me - ha raccontato la Cocciaretto nel post match - Ho giocato a mente libera pensando ai miei obiettivi. Ringrazio tutta Palermo per il sostegno, sono molto calorosi e mi hanno aiutato molto". Stacca il pass per il tabellone principale anche Jessica Pieri che ha battuto la brasiliana Laura Pigossi. La tennista originaria di Lucca, dopo aver perso 6-4 il primo set, si è scatenata nel secondo e terzo set (6-1 6-0) concedendo appena un game all’avversaria.

"Sono partita molto tesa - ha spiegato la Pieri - era il primo match che giocavo per qualificarmi in un WTA quest’anno. E’ andata bene, sono molto contenta".

