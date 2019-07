Palermo Ladies Open, Bertens ed Errani protagoniste "non" giocatrici

Kiki Bertens e Sara Errani protagoniste al Country di Palermo anche senza giocare partite ufficiali. Le due tenniste, oggi, hanno incontrato i tanti ragazzini presenti.

Kiki Bertens, sul campo 7, ha palleggiato pr circa venti minuti con le ragazzine convocate dalla Fit Sicilia per il raduno delle migliori Under 10 ed Under 11 dell’isola. La tennista non era presente a Palermo dal 15 luglio del 2012 quando perse nel match di primo turno per 6-3 6-2 contro la rumena Alexandra Cadantu.

E sempre oggi i giovanissimi hanno scattato selfie e chiesto autografi a Sara Errani, veterana del Circolo. La sua prima apparizione 16 anni fa, eliminata nel secondo turno del tabellone di qualificazione. Poi le due vittorie, nel 2008 e nel 2012, e la finale persa nel 2013 contro Roberta Vinci. Quest'anno è entrata nel tabellone principale grazie ad un wild card concessa dagli organizzatori. Nel primo turno affronterà Martina Di Giuseppe, reduce dalla semifinale di Bucarest, persa contro la kazaka Rybakina.

"Essere a Palermo, per me, ha sempre un sapore speciale - ha detto la Errani - questo per me è un torneo importantissimo, conservo ricordi davvero bellissimi. Qui ho conquistato il mio primo successo in carriera e mi aspetto di ritrovare buone sensazioni".

