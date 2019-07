Palermo Ladies Open, altro forfait pesante: non ci sarà la Muchova

Ancora forfait, e di quelli pesanti, al Country Time Club di Palermo, dove sabato prenderà il via la trentesima edizione dei «Palermo Ladies Open», gli Internazionali di tennis femminili che sui disputeranno sui campi in terra rossa fino a domenica 28 luglio. Dopo quello di Julia Goerges, n.25 del mondo, che del torneo doveva essere la testa di serie numero 2 e quindi una delle stelle indiscusse del torneo, sarebbe arrivato, inaspettato, anche quello di una delle sorprese della stagione la ventiduenne ceca Karolina Muchova che, dopo l'exploit a Wimbledon (ha raggiunto i quarti dopo aver battuto negli ottavi la numero 3 al mondo, la connazionale Karolina Pliskova), ha scalato ben 25 posizioni nel ranking, arrivando ad essere numero 43 del mondo.

Ieri, insieme alla Goerges, si sono cancellate anche la cinese Shuai Zhang, la slovena, Polonia Hercog, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova e la lussemburghese, Mandy Minella.

Entrano nel main draw la svizzera Stefanie Voegel, l’australiana Samantha Stosur (ex numero 4 al mondo e vincitrice degli Us Open nel 2011), la rumena Irina Carmela Begu (domani impegnata nei quarti di finale del Torneo di Bucarest), la russa Natalia Vikhlyansteva (si è qualificata per i quarti del Torneo di Losanna) e la spagnola Lara Arruabarrena (numero 165 della classifica mondiale, ma con un best ranking da n. 52 al mondo).

Le 3 wild card a disposizione degli organizzatori sono state date a Sara Errani e, in accordo con la Federazione, a Giulia Gatto Monticone e Jasmine Paolini. Qualora quest’ultima (tra le prime alternates del Main Draw) dovesse fare ingresso direttamente nel tabellone principale, sarebbe la Trevisan ad usufruire della Wild Card.

