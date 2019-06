Pallanuoto, il TeLiMar Palermo batte il Bologna e vola in finale

Il TeLiMar Palermo raggiunge la finale dei play off promozione del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A2. I siciliani, dopo la bella vittoria casalinga, espugnano Bologna ai rigori.

I ragazzi allenati da Ivano Quartuccio, alla Piscina Longo dello Stadio Dall’Ara, battono il President per 12-10 dopo una partita molto equilibrata nei primi due tempi.

Nel terzo parziale i palermitani vanno in vantaggio di tre reti ma nell'ultimo i padroni di casa rimontano. In equilibrio anche i tempi supplementari dove Lamoglia riesce a parare un rigore e la serata di grazia dell'estremo difensore si vede anche nel momento clou dei rigori quando para un altro tiro dai cinque metri.

Il TeLiMar può festeggiare e attendere, risposando, l'avversaria. Il 15 giugno, in gara 3, uscirà l'altra finalista: una tra RN Camogli e Pescara affronterà il 22 giugno i palermitani.

"È stata una vittoria sofferta, ma meritata", ha detto nel dopo gara Marcello Giliberti, Presidente del TeLiMar. "Partita equilibratissima per i primi due tempi; poi, un allungo nostro sul terzo tempo ci ha portato sul +3, che, però, non siamo riusciti a concretizzare nell’ultimo quarto. I bolognesi sono rientrati in partita, portandosi sull’8-8. Ai rigori abbiamo fatto al differenza, aggiudicandoci questa gara 2 che ci proietta in finale, ancora non si sa se contro il Camogli o il Pescara. In ogni caso - conclude -, è stato una partita maschia, leale, ben giocata e di alto livello con una grande prestazione da parte di tutta la squadra".

