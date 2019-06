Pallanuoto play off, TeLiMar Palermo buona la prima: battuto il Bologna in gara 1

Il TeLiMar batte in casa il President Bologna per 9-6 nella gara 1 delle semifinali play-off del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A2 e inizia nel migliore dei modi l'assalto alla promozione.

A condurre il match i palermitani con un doppio vantaggio e che devono ribattere colpo su colpo nel secondo e terzo parziale per gestire el'ultimo con un gol di vantaggio.

Determinanti, negli ultimi 8 minuti di gioco, i cambi per il TeLiMar che, grazie alle forze fresche, ha gestito ed incrementato il vantaggio. La squadra è stata trascinata in acqua dal capitano, Ciccio Lo Cascio e sugli spalti dagli oltre 850 tifosi. Da registrare l’espulsione di Pozzi (President Bologna) nel quarto tempo per limite di falli.

"Partita combattuta, nervosa, con il Bologna che ci ha ingabbiati bene. Siamo, però, sempre stati in vantaggio di uno o due goal", ha detto al termine della partita un soddisfatto Marcello Giliberti, Presidente del TeLiMar.

"Alla fine, una rosa più ampia e più fresca, così come una maggiore concretizzazione in attacco, ci hanno permesso di chiudere il match con 3 goal di vantaggio. Complimenti - ha aggiunto - al President per la grande prestazione di oggi".

Il TeLiMar partirà mercoledì per Bologna, dove alle 21, alla piscina Longo dello stadio Dall’Ara, si giocherà gara 2.

