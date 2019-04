Tennis, Cecchinato non difende il titolo conquistato a Budapest e retrocede in classifica

Un virus influenzale ha messo ko il tennista palermitano Marco Cecchinato poco prima dell'inizio del torneo di Budapest. Un contrattempo che, come ben sapeva, avrebbe avuto ripercussioni anche nella classifica Atp.

Cecchinato, infatti, lo scorso anno, aveva vinto il torneo nella capitale ungherese e quest'anno avrebbe dovuto difendere i punti conquistati ma non partecipando ha perso la possibilità di riuscirci e così è retrocesso di due posizioni in classifica.

Nella classifica pubblicata oggi è stabile Fabio Fognini al 12esimo posto (best ranking), primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle ecco Marco Cecchinato, adesso numero 19. Sale in classifica, grazie proprio alla vittoria a Budapest, Matteo Berrettini che avanza di ben diciotto posizioni, giungendo fino al 37° posto e ritoccando il best ranking.

Una sola variazione nella top ten del ranking mondiale, che vede Novak Djokovic alla 25esima settimana consecutiva al comando (la 248esima complessiva), incrementando a 3.395 i punti di vantaggio su Rafa Nadal che anche a Barcellona non è riuscito a difendere il titolo 2018. Seguono, Alexander Zverev, Roger Federer e Dominic Thiem, trionfatore a Barcellona, Kevin Anderson e Kei Nishikori. Scivola indietro di due gradini, in decima posizione, Stefanos Tsitsipas. Risale, pur senza giocare, Juan Martin Del Potro, ottavo, e John Isner, nono.

